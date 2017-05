Ao menos quatro manifestantes feridos em marcha continuam internados em Brasília

Ao menos quatro pessoas feridas durante os protestos desta quarta-feira (24), em Brasília, continuam internadas em hospitais da rede pública da capital federal. Todas em estado considerado estável, segundo a Secretaria de Saúde.

Vitor Rodrigues Fregulia, o estudante de 21 anos que teve parte da mão dilacerada por uma explosão de rojão passou por procedimento cirúrgico e já respira sem a necessidade de aparelhos, sem previsão de receber alta hospitalar.

Os nomes das outras três pessoas ainda não foram confirmados. Um paciente, que sofreu ferimentos no maxilar, respira com a ajuda de aparelhos e está internado no Centro de Trauma do Hospital de Base, sob cuidados intensivos e sedado.

Os outros dois pacientes, respiram espontaneamente, mas continuam internados no Centro de Trauma, onde a evolução dos quadros clínicos segue sendo avaliadas.

Ao todo, 45 pessoas que estavam na Esplanada dos Ministérios durante o confronto entre policiais e grupos de manifestantes mascarados recorreram à rede pública de saúde do Distrito Federal por conta de ferimentos ou por estarem passando mal.

Do total de pessoas atendidas, 35 pessoas tiveram que ser encaminhadas ao Hospital de Base e dez para o Hospital Regional da Asa Norte – sendo que 31 delas receberam atendimento e foram liberadas em seguida.