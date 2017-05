'The Guardian': Revelações após saída de Dilma destacam hipocrisia daqueles que a derrubaram

The Guardian publicou nesta quarta-feira (24) um artigo sobre o cenário político atual do Brasil. As alegações explosivas enfrentadas pelo presidente Michel Temer, são apenas a mais recente manifestação de um escândalo, diz o texto.

Guardian avalia que uma solução política rápida não resolverá os problemas. Os brasileiros gostariam que o presidente falasse sobre o que está acontecendo. Depois de três anos de turbulência política causando repulsa pública, a investigação "Lava Jato", que envolveu algumas das maiores empresas do país e um número assustador de seus políticos esta sob crescente pressão.

Guardian avalia que Brasil poderia em breve ter seu terceiro líder em menos de um ano

Diário britânico aponta que algumas alegações explosivas sobre uma gravação envolvem o presidente Temer. Sua popularidade caiu para números baixíssimos, mesmo antes das alegações. Agora, o principal promotor do país o acusou formalmente de conspirar para silenciar testemunhas e obstruir a investigação de corrupção.

Temer nega o erro, insistindo que a gravação foi adulterada, e diz que sua renúncia seria uma admissão da culpa, diz o noticiário. Outras considerações estão, sem dúvida, pesando em sua mente - como o fato de que perderia o foro privilegiado. O impeachment exigiria a aprovação pelo Congresso para prosseguir. O apoio dentro de seu Partido Democrático Brasileiro e sua coalizão está desmoronando.Mas mesmo assim, o Brasil poderia em breve ter seu terceiro líder em menos de um ano.

The Guardian afirma que a política brasileira tem sido completamente desacreditada. As revelações que surgiram desde que Dilma Rousseff foi forçada a sair no ano passado destacaram a hipocrisia daqueles que a derrubaram. Embora Rousseff tenha sido acusada por acusações separadas, e parecia relativamente limpa, a raiva contra ela foi alimentada por revelações sobre seu Partido dos Trabalhadores. Em março, o principal orquestrador de seu impeachment, Eduardo Cunha, foi preso por mais de 15 anos em relação a um suborno de US $ 1,6 milhões. A fita do Sr. Temer, que era seu adjunto mas foi acreditado para conspirar contra ela nos últimos estágios do escândalo, supostamente captura-o que aprova pagamentos em dinheiro ao Sr. Cunha.

> > The Guardian