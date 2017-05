Sandro Mabel, assessor de Temer, pede demissão do governo

O ex-deputado federal Sandro Mabel (PMDB-GO) entregou uma carta de demissão ao presidente Michel Temer por volta das 22h desta terça-feira (23). A justificativa foi que ele teria solicitado saída ainda em dezembro, mas que Temer teria feito um apelo pela permanência do peemedebista. Na semana passada, o Ministério Público Federal em Goiás requisitou à Polícia Federal a instauração de inquérito contra Sandro Mabel, para apurar supostos ilícitos ocorridos em 2010, envolvendo ex-executivos da Odebrecht.

De acordo com investigação, ex-executivos da construtora relataram pagamentos feitos, supostamente para doação de campanha, a Mabel, quando este concorria a uma vaga de deputado federal. O valor teria sido de R$ 100 mil, pagos por meio de recursos não contabilizados, mas registrados no sistema informatizado da construtora que registrava pagamentos ilegais. Os ex-executivos da Odebrecht informaram ainda que Mabel teria recebido mais R$ 140 mil ainda em 2010.

Em carta enviada a Temer, Mabel diz que deixa o cargo por motivos familiares e de negócios, de acordo com planos que já teriam sido informados ao presidente em dezembro do ano passado. "No início de dezembro passado expliquei que precisava voltar pra casa como havia prometido à minha mulher e aos meus filhos, mas atendi a seu pedido para que ficasse mais 120 dias. Novamente em fevereiro lhe reafirmei a minha necessidade de realmente retornar à minha casa e reassumir meus negócios."

Quatro assessores e as investigações

Na véspera, foi a vez de outro assessor direto de Temer, Tadeu Filippelli, preso pela Polícia Federal na Operação Paratenaico, investigado por fraudes nas licitações das obras de reconstrução do Estádio Nacional Mané Garrincha. O Diário Oficial da União desta quarta-feira (24) traz a exoneração de Tadeu Filippelli.

Mabel é o quarto integrante da assessoria especial de Temer a deixar o cargo. Antes dele e de Filippelli, José Yunes foi afastado do cargo, em dezembro, depois de ter sido citado na delação do ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho; e Rodrigo Rocha Loures foi afastado do mandato na semana passada, após decisão do STF.

Tadeu Filippelli é investigado pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro e ainda de associação criminosa. De acordo com a investigação, ele é suspeito de ter sido beneficiado com o superfaturamento das obras do estádio.

Segundo o juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região Vallisney de Souza Oliveira, que autorizou a prisão, o assessor fez diversos pedidos de propina para a Andrade Gutierrez. Tendo por base informações obtidas na PF, o juiz diz que a reforma do estádio causou um prejuízo de R$ 1,3 bilhão à Terracap, empresa pública do Governo do Distrito Federal (GDF), cujo capital é formado da seguinte forma: 51% do GDF e 49% da União.

Vallisney de Souza disse também que a licitação foi executada e concluída sem que os órgãos competentes tivessem realizado ao menos um estudo de viabilidade econômica.

O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios (TCDFT) já havia constatado um superfaturamento de cerca de R$ 900 milhões, em valores atualizados. A reconstrução do Mané Garrincha foi estimada inicialmente em R$ 690 milhões, mas acabou custando cerca de R$ 1,5 bilhão, o que fez com que o estádio se tornasse o mais caro entre os 12 que receberam os jogos da Copa do Mundo de 2014.

Além de Filippelli, foram presos ontem, na mesma operação da PF, os ex-governadores Agnelo Queiroz e José Roberto Arruda. Eles estão carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ficarão detidos por cinco dias – prazo da prisão temporária que pode ser renovado por mais cinco.