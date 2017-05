MPF vai investigar Alexandre Acciolly, apontado como operador de Aécio Neves

O Ministério Público Federal deve investigar o empresário Alexandre Accioly depois que a Polícia Federal interceptou conversas entre o senador Aécio Neves (PSDB-MG) com um homem chamado de “Moreno”, que, segundo relatório da investigação, seria Accioly. As informações são do Uol.

A Polícia Federal interceptou conversas de Aécio pelo celular de um assessor do tucano nos dias 29 e 30 de abril. De acordo com relatório da PF, Aécio chamava o interlocutor de “Moreno” e vice-versa.

Em uma das conversas, os termos “motoqueiros malucos” e “passeio de moto” seriam referência a delatores e delação, de acordo com a PF. O assunto seriam notícias publicadas pelo Estadão no dia 29 de abril, que apontava que executivos da Andrade Gutierrez teriam se adiantado a uma convocação do MPF para explicar as suspeitas de pagamento de propina referente às obras da usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia.

Leia um dos trechos:

Aécio Neves: Deixa eu te falar, cara. Não sei se vai ser simples… mas eu precisava que você tentasse dar uma procurada lá na… naquele negócio do passeio de moto, sabe?

Moreno: Unhum.

Aécio Neves: Naquela organização que a gente ia fazer em julho.

Moreno: Unhum.

Aécio Neves: É. Porque… você viu nos jornais hoje?

Moreno: Mais ou menos. Uma parte sim, outras… algumas outras coisas aí.

Aécio Neves: É não. É não. Tem uns negócios listados que o cara ia ser o guia, sabe? [inaudível]

Moreno: Unhum. Sei.

Aécio: Procurou para… pra fazer o roteiro, entendeu? Ainda…

Moreno: Tá.

Aécio Neves: E eu tô sem nenhuma…sabe… informação que, que por conta daquelas coisas, daqueles malucos lá, sabe?

Moreno: Unhum.

Aécio Neves: Aqueles motoqueiros malucos que falaram qualquer coisa. Em vez de chamar, eles resolveram se antecipar, sabe?

Na despedida da ligação, Aécio manda saudações às três meninas de “Moreno”, que, segundo relatório, seriam suas filhas.