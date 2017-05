Manifestantes colocam fogo em Ministérios em ato contra Temer

Milhares de manifestantes convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda de todo o país se reúnem nesta quarta-feira (24) em Brasília para protestarem contra o presidente Michel Temer e pedir convocação de eleições diretas.

Os atos estão marcados por confronto entre os protestantes e a Polícia Militar (PM). Bomba de gás e de efeito moral foram disparadas na tentativa de controlar o vandalismo. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, 35 mil manifestantes participam do movimento neste momento e há registro de incêndio na área interna do Ministério de Agricultura, na Esplanada dos Ministérios. O ministério da Fazenda foi evacuado e os outros prédios próximos estão sendo liberados.

Além disso, segundo a PM, diversos manifestantes quebraram as janelas do Ministério do Turismo com estilingues em atos de vandalismo. Outros locais como o Ministério do Planejamento, Catedral Metropolitana, Museu da República e Ministério de Minas e Energia também foram danificados com pichações.

"Quatro pessoas foram detidas pelos policiais, sendo três delas por porte de entorpecentes e porte de arma branca. Todos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Especializada (DPE)", afirma a Secretaria de Segurança.

Diversos grupos atearam fogo em sofás, mesas, cadeiras e em bicicletas públicas. Placas e cones de sinalização do Detran que estavam próximas ao Ministério da defesa e eram usadas na Praça dos Três Poderes também foram incendiadas. Outro confronto próximo ao Ministério da Agricultura impede a chegada de bombeiros para controlar o incêndio na área interna dos edifícios. Segundo a assessoria do Ministério da Agricultura, o prédio está sendo evacuado e até o momento não há registro de feridos.