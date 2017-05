'Le Monde': "Cowboys maquiavélicos" da JBS estremecem o Brasil

Matéria publicada nesta quarta-feira (24) pelo Le Monde fala sobre os irmãos da JBS, que após a revelação de um áudio do presidente Michel Temer, se tornaram alvo de todas as atenções da mídia nacional e internacional.

A reportagem diz que o presidente brasileiro, Michel Temer, os descreve como "fanfarrões". De acordo com sua comitiva, Joesley Batista, como seu irmão Wesley - proprietários da maior empresa de produção de proteína animal do mundo, são homens simples, com ares de caipira, desprovidos de cultura e arrogância peculiar à elite de Brasília e São Paulo.

Monde aponta que estes dois irmãos agora assumem o aspecto de "cowboys maquiavélicos", capazes de derrubar a República. Na noite de 17 de maio, com a revelação da gravação de uma conversa, de 7 de Março entre Joesley Batista e Michel Temer, a fita de má qualidade sugere que o chefe de Estado teria obtido favores financeiros da JBS para obstruir a justiça na operação "Lava jato", o maior escândalo de corrupção da história do país.

Após o choque, o Brasil descobriu as atividades clandestinas da JBS, acrescenta o diário francês. De acordo com a confissão de Joesley Batista à polícia, a JBS estão atribuídas não menos de cinco investigações criminais, onde somente na operação "carne podre", teria pago, nos últimos quinze anos cerca de 400 milhões de reais (110 milhões de 'euros correntes) em subornos a políticos de todos os partidos.

Em 18 de maio, a empresa emitiu uma carta pedindo "perdão" ao país, descreve o noticiário. Mas após explodir a bomba da gravação e confessar negociatas criminosas, a dupla de cowboys lança outra cartada, envolvendo a compra de bilhões de dólares na baixa, se aproveitando de informações privilegiadas para ganhar um montante imensurável de dinheiro.

Le Monde afirma que a justiça brasileira está tomando as devidas providências para lançar estes "cowboys maquiavélicos" e devolver a moral da república, que parece desgastada, desacreditada com tantos escândalos.

