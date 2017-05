Janot nega que tenha divulgado conversa entre Reinaldo Azevedo e Andrea Neves

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, negou, em nota da PGR, que tenha anexado, divulgado ou transcrito as conversas entre o jornalista Reinaldo Azevedo, que pediu demissão da revista Veja nesta terça-feira (23), e Andrea Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG).

Na conversa, grampeada pela Polícia Federal, o colunista Reinaldo Azevedo, que já fez diversas críticas aos procuradores da Operação Lava Jato, chama de "nojenta" uma reportagem da revista na qual Aécio e Andrea teriam participado de um esquema de recebimento de propinas em contas de Nova York, nos Estados Unidos.

Ainda segundo a Procuradoria-Geral da República, que pediu as prisões de Aécio Neves e Andrea Neves, além de abertura de inquérito contra Michel Temer no âmbito das delações de Joesley Batista, dono da JBS, "todas as conversas utilizadas pela PGR em suas petições constam tão somente dos relatórios produzidos pela Polícia Federal, que destaca os diálogos que podem ser relevantes para o fato investigado".

Após a divulgação da gravação, entidades chamaram atenção para a gravidade da violação constitucional do sigilo da fonte. A conversa entre Andrea Neves e Reinaldo Azevedo não foi considerada suspeita e, portanto, não deveria ter se tornado pública. O Artigo 5º, XIV, da Constituição Federal afirma é "assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".

>> Reinaldo Azevedo pede demissão da 'Veja' após grampo com Andrea Neves