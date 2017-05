Câmara suspende sessão após vandalismo em ato contra Temer

O clima de tensão na Esplanada dos Ministérios após atos de vandalismo durante o protesto contra o presidente Michel Temer também contaminou o plenário da Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira (24), que suspendeu a sessão deliberativa.

Alguns líderes partidários e opositores ao governo criticaram a ação da Polícia Militar (PM) e tentaram obstruir o andamento da sessão para evitar a votação da pauta depois que o ministro da Defesa anunciou que usará as Forças Armadas para reforçar a segurança.

Durante a confusão dentro da Câmara, alguns deputados ocuparam a Mesa Diretora, assim que o presidente Rodrigo Maia deixou o comando da sessão. O grupo gritava palavras de ordem como "Fora, Temer!" e "Diretas, Já", enquanto governistas revidaram com "Lula na cadeia".

Em determinado momento, foi aberta diante da mesa uma faixa onde se lia "#ForaTemer". No entanto, o deputado Mauro Pereira arrancou o objeto, dando início a um pequeno tumulto. Até o momento nenhuma medida provisória foi votada. Enquanto isso, Temer assinou o decreto em edição extra do "Diário Oficial da União" que autoriza o emprego das Forças Armadas até a próxima quarta-feira (31) para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal.

Do lado de fora da Esplanada, as tropas de choque continuam lançando bombas próximo ao gramado, onde diversos feridos foram atendidos. Boa parte dos manifestantes respondem às explosões com o uso de fogos de artifício.

No momento, os militantes começaram a deixar a região e estão se dirigindo ao Estádio Mané Garrincha, onde estão entre 500 e 600 ônibus que fizeram o transporte dos participantes até o local.