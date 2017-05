Após quatro horas, termina reunião de Temer com senadores do PMDB

Durou cerca de quatro horas a reunião do presidente Michel Temer com integrantes da bancada do PMDB no Senado. Cinco dos 22 senadores peemedebistas não participaram da reunião, entre eles Renan Calheiros (PMDB-AL). Neste momento, Temer está reunido com o deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG).

O Planalto não informou a pauta da reunião, mas a expectativa é de que, entre os temas abordados, estejam a reforma trabalhista em tramitação no Senado, as manifestações de hoje (24) e as repercussões das denúncias contra Temer, após a delação de empresários da JBS.

O presidente do Senado, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), esteve presente no encontro. Além de Renan Calheiros, não participaram da reunião os senadores Eduardo Braga (AM), Kátia Abreu (TO), Roberto Requião (PR) e Zezé Perrela (MG). A reunião da bancada peemedebista com o presidente foi organizada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá.