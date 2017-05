'Time': Temer está na lista dos cinco presidentes menos populares que Trump

A revista britânica publicou nesta terça-feira (23) uma lista com os cinco presidentes com popularidade mais baixa do que a do controverso Donald Trump. O artigo é escrito por Ian Bremer, CEO da consultoria Eurasia.

Bastante polêmico, o presidente dos Estados Unidos tem um índice de aprovação inferior a 40% atualmente, bem menos do que os antecessores dele em seus primeiros meses de governo, mas nada pode ser comparado aos índices de outros políticos do cenário global, como é o caso dos cinco escolhidos pela “Time” – são eles, além de Temer, os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, Jacob Zuma, da África do Sul, e os primeiros-ministros Najib Razak, da Malásia, e Alexis Tsipras, da Grécia.

O artigo é escrito pelo CEO da consultoria Eurasia

Sobre o chefe do executivo brasileiro, que foi o vice-presidente no governo de Dilma Rousseff, a revista declarou: “Suceder uma presidente que sofreu impeachment deveria ser fácil, mas Temer descobriu que o emprego, que ele agora corre o risco de perder, não é nenhum passeio no parque”.

A revista aponta que as gravações da JBS aumentam a tensão política, em um cenário que já estava em apuros antes delas virem à tona.

"A desaceleração da economia global e a quebra que acompanhou os preços das commodities atingiram fortemente o Brasil, provocando uma das piores recessões do país. O PIB caiu mais de 7% nos últimos dois anos, o desemprego triplicou, e pelo menos 3,5 milhões de pessoas que tinham sido tiradas da linha da pobreza nos anos de crescimento entre 2004 e 2014 voltaram a cair", diz o analista Ian Bremer.

> > Time