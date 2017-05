STF manda prender deputado federal Celso Jacob

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta terça-feira (23) a prisão do deputado federal Celso Jacob (PMDB-RJ), condenado pela Corte a sete anos e dois meses de reclusão pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação. Ainda não foram divulgadas informações sobre como ficará a situação do mandato do deputado na Câmara dos Deputados e quando o mandado de prisão será emitido.

Por unanimidade, o colegiado negou o último recurso apresentado pela defesa do parlamentar, decretou o fim do processo e, consequentemente, a execução da pena. Em junho do ano passado, Jacob foi condenado pelo Supremo por crimes que foram cometidos pelo deputado em 2002, quando o parlamentar era prefeito de Três Rios (RJ). De acordo com a denúncia, Jacob teria favorecido uma construtora ao decretar estado de emergência no município.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do deputado e aguarda retorno.