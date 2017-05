Sem-terra deixam prédio do Incra

O grupo de manifestantes do Movimento dos Sem Terra Brasileiro (MSTB), da União Nacional Camponesa (UNC) e da Frente Revolucionária Mulheres de Luta (FRML) iniciou, na manhã desta segunda-feira (23), a desocupação da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília.

A decisão ocorreu após acordo com a presidência do instituto para que os servidores pudessem voltar a trabalhar. O prédio estava ocupado desde a madrugada desta segunda-feira (22).

De acordo com a administração, o acesso dos funcionários será feito após a realização de perícia dos ambientes. Os integrantes retiraram seus pertences do prédio e aguardam, na lateral do edifício, o término de uma reunião entre representantes da autarquia e líderes dos movimentos.

Em nota, a autarquia comunicou que a Ouvidoria Agrária Nacional intermediou a negociação e que o diálogo estava condicionado à liberação do local. Na noite desta segunda (22), a Justiça notificou os manifestantes de que cumpriria, nesta terça, reintegração de posse.

Há duas viaturas policiais, em frente ao prédio. Por volta das 8h, o policiamento era garantido por duas motocicletas e três veículos.