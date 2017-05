Rocha Loures entrega mala de R$ 500 mil na sede da Polícia Federal, em SP

Na noite desta segunda-feira (22), o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB) entregou, na sede da Polícia Federal de São Paulo, a mala com R$ 500 mil que estava desaparecida. Na última vez que a mala havia sido vista, ela estava com Loures em um estacionamento em São Paulo, no dia 28 de abril. Câmeras mostraram ele entrando correndo em um táxi com a mala.

Loures teria recebido a mala em um restaurante nos Jardins, na capital paulista. Ele é apontado como intermediário do presidente Michel Temer para assuntos do grupo J&F com o governo. Investigação indica que Temer citou Loures para resolver uma disputa relativa ao preço do gás fornecido pela Petrobras à termelétrica do grupo JBS.

A Polícia Federal filmou o deputado afastado recebendo uma bolsa com R$ 500 mil enviados pelo dono da JBS, Joesley Batista, após combinar pagamento semanal no mesmo valor pelo período de 20 anos. Ricardo Saud, diretor da JBS, entregou os R$ 500 mil a Rocha Loures.

