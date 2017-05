'Qual é o partido que não recebe propina?', questiona Bolsonaro

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) comentou, em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan nesta terça-feira (23), sobre repasses do grupo JBS a ele e a seu antigo partido, o PP. Provocado pelo comentarista Marco Antonio Villa a explicar a questão, o parlamentar respondeu: "O partido recebeu propina, sim". "Mas olha só, mas qual é o partido que não recebe propina? Qual o partido não recebe propina?"

O programa destacou que, na “Consulta aos Doadores e Fornecedores de Campanha de Candidatos” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que o deputado recebeu R$ 200 mil do grupo JBS durante sua campanha de 2014, e que ele teria encaminhado o dinheiro como doação ao seu partido, que na época era o PP.

Em março deste ano, Bolsonaro publicou um vídeo em sua página nas redes sociais, destacando a "devolução" do dinheiro que recebeu, oriundo da JBS, dona da marca Friboi. O comentarista da rádio o questionou justamente sobre o caminho deste dinheiro, com base nos registros da Justiça, que teria retornado para a conta dele pelo partido.

Bolsonaro explicou: “Começaram as eleições de 2014. Me liga o presidente do meu partido [Ciro Nogueira, na época] e diz que vai botar R$ 300 mil na minha conta. Disse que tudo bem, mas que colocasse R$ 200 mil na minha conta e R$ 100 mil na do meu filho. Quando vi o nome da Friboi, perguntei se queriam estornar. Falei que ia para a Câmara dos Deputados, ia jogar R$ 200 mil e dizer que é dinheiro do povo, porque foi dinheiro que pegaram do PT para se coligar com o meu partido”, disse.

"A Friboi não colocou nada na minha conta, foi o partido", ressaltou o deputado, frisando que o dinheiro que entrou em sua conta foi do fundo partidário e que devolveu o dinheiro da Friboi, ou seja, que o valor igual depositado em sua conta depois vinha do fundo partidário, não da empresa. “Eu aceito do fundo partidário. Dinheiro foi para outro deputado, porque o carimbo tinha que estar embaixo no papel”.

"O partido recebeu propina, sim", disse em seguida. "Mas olha só, mas qual é o partido que não recebe propina? Qual o partido não recebe propina?, insistiu.

"E outra, não é propina, propina... Em 2014, [Marco Antonio] Villa, ninguém falava em propina ilegal, Villa", destacou. "Meu partido tem R$ 5 milhões por mês de fundo partidário e me passam R$ 200 mil. Acha que estou na pedalada? Por que você não me responde o que Alberto Youssef falou na delação? Que dois deputados do PP não pegaram dinheiro da Petrobras. Um fui eu. Queria que eu fizesse o que? Teve mais também, na ação do Mensalão, teve o caso de Joaquim Barbosa. Ele leu seu voto e leu meu nome, disse que fui único da base aliada que não fui comprado pelo PT. Isso não conta?”