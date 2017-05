Perícia de áudio de Temer pode levar até 30 dias

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) receberam a informação de que a conclusão para a perícia dos áudios da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer pode levar até 30 dias.

De acordo com a diretoria da Perícia Criminal Federal, a demora se deve à necessidade de uma análise criteriosa, com minucias que podem exigir checagens e rechecagens dos áudios.

PF solicitou gravador que registrou conversa

A Polícia Federal (PF) já solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o gravador com o qual o empresário Joesley Batista gravou a conversa com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, em 7 de março deste ano, seja entregue. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a gravação será periciada. O pedido foi feito pela defesa de Temer.

O Instituto Nacional de Criminalística apontou que é fundamental ter acesso ao gravador para que a perícia na gravação seja feita.

O advogado de Joesley, Francisco Assis, informou porém que o gravador está fora do país e chegará nesta terça-feira (23), pela manhã. Assis afirmou que o equipamento será levado diretamente para a Polícia Federal (PF) assim que chegar ao Brasil.

