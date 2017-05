OAB pede ao STF informações sobre trechos da delação da JBS

Em ofício enviado ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, formalizou requerimento de acesso a informações sobre eventuais envolvimentos de escritórios de advocacia no âmbito da delação premiada do Grupo JBS.

“A OAB deseja, com base em sua competência disciplinar garantida por lei federal, ter acesso a trechos de suposto envolvimento de escritórios de advocacia em episódios que são alvos de investigação da Operação Lava Jato, no âmbito das delações premiadas dos dirigentes do grupo JBS para que sejam estudadas e adotadas as providências cabíveis”, explica Lamachia.

O presidente também determinou ao Corregedor Nacional da entidade, Ibaneis Rocha, que adote desde já todas as medidas necessárias no sentido de avaliar a conduta dos advogados.

