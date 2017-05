Governo brasileiro condena ataque terrorista em Manchester

O governo do Brasil, através de nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (23), lamentou o ataque terrorista ocorrido na noite desta segunda-feira (22) em Manchester, na Inglaterra.

"O governo brasileiro recebeu, com consternação, a notícia do atentado terrorista que deixou dezenas de mortos e feridos em estádio na cidade britânica de Manchester", diz a nota publicada pelo Itamaraty.

O comunicado ainda condena o atentado que deixou, ao menos, 22 mortos e quase 60 feridos ao fim do show da cantora norte-americana Ariana Grande na Manchester Arena.

"Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Reino Unido, o Brasil reitera sua condenação a todo tipo de terrorismo, independente de sua motivação", acrescenta.

O Itamaraty ainda informa que não há brasileiros entre as vítimas "até o momento" e que o núcleo de assistência do Ministério aos cidadãos do país que estão no Reino Unido está à disposição pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804.

"Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone de plantão do consulado-geral em Londres, +44 77 2021 5984, ou o plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55 61 98197 2284", finaliza.