Temer recebe parlamentares para conversar sobre agenda legislativa

O presidente Michel Temer recebeu três parlamentares da base aliada ao governo. Segundo o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), o encontro serviu para dar sequência a alguns pontos conversados durante a reunião deste domingo (21), no Palácio da Alvorada, entre o presidente e integrantes da base governista.

“Tratamos de questões gerais, principalmente sobre o andamento dos trabalhos parlamentares, conforme pedido ontem durante o jantar”, disse Marun, recebido hoje (22) por Temer, acompanhado do líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (PMDB-SP).

De acordo com Marun, o presidente pediu que sua base avance com as reformas em tramitação no Legislativo. “Ele [Temer] ficou muito contente com o grande número de pessoas que foram ontem ao jantar que, na verdade, foi uma reunião. Também ficou contente pelo fato de o encontro ter contado com a presença de representantes de todos os partidos da base”, acrescentou.

O objetivo da reunião de ontem foi discutir a crise política decorrente da delação dos donos do grupo JBS, Joesley e Wesley Batista, homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que inclui a gravação de uma conversa de Joesley com o presidente. A delação motivou a abertura de inquérito contra Temer.

O presidente nega as acusações e pediu ao STF a suspensão do inquérito até que seja analisada a autenticidade das gravações. O pedido será julgado pelo plenário da corte na próxima quarta-feira (24),