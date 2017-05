Semana da Conciliação Trabalhista prevê mais de sete mil sessões em São Paulo

Começa nesta segunda-feira (22), em São Paulo, a 3ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), com participação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-2), para dar maior celeridade aos processos e aprimorar a resolução de conflitos. As inscrições já estão fechadas.

A expectativa do tribunal, que abrange a capital paulista, região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, é que sejam conduzidas mais de 7 mil sessões de conciliação no total e que haja solução em 30% dos casos.

Só nos três centros judiciários de solução do órgão estão pautados 1.735 processos. Simultaneamente, ocorrerão audiências nas 217 varas do TRT-2, o que representa uma média de 25 por vara. O tribunal ressalta que não haverá prejuízo às audiências já agendadas nas varas, que funcionarão normalmente.

O evento, que vai ocorrer até o dia 26 de maio, tem duas novidades: a Semana da Conciliação em Empresas de Telecomunicações e a Semana de Conciliação Itinerante em Santos.

Neste ano, pela primeira vez, o TRT-2 vai realizar em paralelo as audiências com empresas de telecomunicações, que estarão em 180 rodadas de negociação. A Semana de Conciliação Itinerante estará em Santos (Rua Brás Cubas, 158/162, 3º andar), com previsão de 245 sessões.

Audiências

No ano passado, foram feitas 9.204 audiências, resultando em 3.118 conciliações, com 33,88% de índice de solução. O valor total arrecadado foi superior a R$ 63.181.525,73. O tribunal afirmou que, apesar da estimativa inicial, o número de sessões pode ser maior, alcançando os índices de 2016.

Em todo o Brasil, foram feitas 68.374 audiências e 160.931 pessoas foram atendidas em 2016. Foram homologados 26.840 acordos, arrecadando mais de R$ 620 milhões, convertidos aos trabalhadores.

Locais das sessões

Os três centros de solução do TRT-2 funcionam no Fórum Ruy Barbosa, zona oeste (Av. Marquês de S.Vicente, 235); no Fórum Trabalhista da zona leste (Av. Amador Bueno da Veiga, 1888) e no Fórum Trabalhista da Zona Sul (Avenida das Nações Unidas, 22.939). As audiências serão realizadas das 9 às 17 horas.