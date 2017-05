Randolfe Rodrigues vai ao STF para Senado respeitar decisão sobre Aécio

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que entrará com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o Senado respeite a decisão da Corte Suprema sobre a recondução do senador Aécio Neves (PSDB-MG) ao cargo.

O Plenário do Supremo vai julgar se mantem Aécio afastado do cargo parlamentar, mas comenta-se no Senado que há uma articulação para desrespeitar a decisão do STF, caso a maioria dos ministros vote pela manutenção da decisão do ministro Edson Fachin.

Aécio Neves foi afastado do cargo na última quinta-feira (18), após a divulgação do grampo da conversa com o empresário Joesley Batista na qual o senador tucano pede R$ 2 milhões em propina ao dono da JBS. Durante a Operação, a Polícia Federal prendeu o primo de Aécio, Frederico, e a irmã do senador, Andrea Neves.