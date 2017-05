Probabilidade de Temer cair sobe para 70%, segundo consultoria dos EUA

De acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pela consultoria norte-americana de risco político Eurasia, a probabilidade de queda do presidente Michel Temer subiu para 70%, contra os 20% estimados desde dezembro de 2016. As informações são do Estado de S. Paulo. O cenário mais provável é que a saída do peemedebista do governo ocorra "rapidamente", de acordo com relatório.

Ainda segundo o documento, existem crescentes dúvidas sobre as evidências e acusações que implicam Michel Temer, mas a possibilidade de o presidente permanecer no Planalto se reduziu nos últimos dias.

O relatório da Eurasia lembrou que, nos últimos dias, Temer vem tentando desqualificar as acusações do empresário da JBS, Joesley Batista, declarando em seus dois discursos oficiais desde a última quinta-feira que não pretende renunciar.

Por este motivo, a Eurasia avaliou que a forma mais provável de o presidente perder o cargo será no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcado para o dia 6 de junho e que vai avaliar irregularidades na chapa que o elegeu junto com Dilma Rousseff em 2014.