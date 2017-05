'Les Echos': "Única saída para o Brasil é criar comitê de salvação pública nacional", diz economista

O Les Echos, maior jornal econômico francês, traz na capa de sua versão impressa desta segunda-feira (22) uma chamada para matéria sobre a crise política no Brasil e as consequências das repetidas denúncias de corrupção envolvendo os políticos brasileiros.

A reportagem explica que o presidente Michel Temer é investigado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. As revelações do empresário Joesley Batista, da JBS, que afirmou ter pago milhares de dólares de propina a Temer, aos ex-presidentes Dilma e Lula, e à cúpula do PMDB e do PSDB, entre outros partidos, comprometem a governabilidade do país.

Les Echos diz que a situação é tão preocupante que a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, diz em entrevista ao jornal que "a única saída para o Brasil é criar um comitê de salvação pública nacional".

Temer nega denúncias de corrupção e resiste na presidência

