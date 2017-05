'Les Echos': França investiga venda de quatro submarinos ao Brasil

Matéria publicada nesta segunda-feira (22) pelo jornal francês Les Echos fala sobre a compra de submarinos franceses ao Brasil.

Segundo a reportagem a França investiga se houve pagamento de propina no contrato de construção de quatro submarinos brasileiros pela empresa francesa DCNS.

Les Echos informa que dois investigadores franceses, Eliane Houlette, responsável pelo polo financeiro do Ministério Público francês, e Thomas de Ricolfis, o policial que comanda a agência nacional de luta contra a corrupção na França, estiveram no Brasil há 15 dias para discutir uma colaboração com o procurador Rodrigo Janot.

O diário financeiro destaca que o contrato de cerca de US$ 6,7 bilhões, assinado pelos ex-presidentes Lula e Sakozy, tem como parceiro local a Odebrecht.

A francesa DCNS nega ter pago propina para obter o negócio, mas Les Echos afirma que a Lava Jato mostrou que nenhum contrato do setor público brasileiro parece escapar da corrupção.

