Advogado de Temer critica Moro: "Parcial. Incompatível com a magistratura"

O advogado Antônio Mariz de Oliveira, que atua na defesa do presidente Michel Temer, afirmou durante evento na noite de domingo (21) que Sergio Moro, responsável pela operação Lava Jato, é um juiz parcial e sem condições para julgar. A declaração teria sido feita em encontro de apoio aos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num restaurante de São Paulo. As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, Mariz teria dito que a postura de Moro, é "incompatível com a magistratura". "Questiono suas condições para o nobre mister de julgar. Falta-lhe algo que não é condição intelectual, mas imparcialidade. Estou com muito medo do avanço do autoritarismo do judiciário."

No início do discurso, Mariz não citou o nome de Moro. Ele comentou sobre uma conversa com "um juiz da Lava Jato" em que ele relatou ter ouvido do magistrado que "juiz atrapalha". "Nunca vi a advocacia ser tão desrespeitada", disse.

Mariz: "O presidente responderá ao inquérito com a convicção de quem não praticou nenhum ilícito"

De acordo com a reportagem, Mariz teria então apontado para um advogado na plateia e dito que o juiz era seu homônimo. No final, porém, teria admitido que falava sobre o juiz paranaense.

Ainda segundo a Folha, Mariz teria também criticado a investigação sobre Temer conduzida pela Procuradoria-Geral da República. "O açodamento do relator (do processo no STF, Edson Fachin) para apurar acusações baseadas em gravação por hora contestada e com prova capenga é inexplicável" disse Mariz, completando: "N?o se teve nenhum cuidado nem atenção com estabilidade do país, que está se recuperando na área econômica e social."

Mariz ainda afirmou: "Os delatores da JBS ganharam salvo conduto para sair do país sem pagar pelos seus crimes." Segundo o advogado, Temer está tranquilo em relação às acusações e "aguarda com serenidade o andamento do inquérito. "O presidente é um homem que responderá o inquérito com a convicção de quem não praticou nenhum ilícito penal."