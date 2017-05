Plenário do STF avaliará na quarta-feira pedido de Temer para suspender inquérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu neste sábado que a análise da petição de defesa do Michel Temer, que solicita a suspensão do inquérito contra o presidente, será realizada no plenário do Supremo.

O julgamento da Corte está marcado para a quarta-feira, dia 24 de maio.

Na mesma decisão, Fachin decidiu enviar para perícia da Polícia Federal (PF) o áudio, no qual o dono da empresa JBS, Joesley Batista, gravou uma conversa com o presidente Michel Temer. A perícia foi solicitada pela defesa de Temer.

Mais cedo, o presidente anunciou ter entrado com recurso, pedindo a suspensão do processo para a realização de uma perícia no áudio da conversa gravada entre ele e Joesley Batista.

