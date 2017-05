'Le Monde': Temer deu sua última cartada pedindo suspensão do processo

O jornal francês Le Monde vem publicando frequentemente matérias sobre a crise política do Brasil, após o áudio onde o presidente Michel Temer pode ser identificado endossando um pagamento ao ex-deputado Eduardo Cunha.

Neste domingo (21) o diário fez um artigo de opinião sobre o pronunciamento de Temer à Nação e avaliou que "o presidente jogou provavelmente sua última cartada ao pedir a suspensão do inquérito contra ele no STF".

O texto aponta que antes dos protestos convocados por partidos de esquerda, sindicatos e organizações da sociedade civil em todo o país, Temer parte para a ofensiva e tenta salvar seu cargo.

Le Monde observa que para exigir a suspensão das investigações no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, obstrução da Justiça e formação de organização criminosa, ele alega que a gravação feita pelo dono da JBS, Joesley Batista, foi manipulada ou modificada.

>> Temer pede arquivamento de investigação no Supremo

Le Monde sugere que "o mar de lama que percorre o país em apenas alguns dias incita os ex-aliados de Temer, do PMDB, a se distanciar dele"

Temer já é considerado morto politicamente por uma boa parte da classe política em Brasília, destaca Le Monde.

O cientista político Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getulio Vargas, acredita que Temer tenta ganhar tempo, mas que seus dias como presidente do Brasil estão contados. Carlos Melo, professor de ciências políticas, acha que, independentemente do final dessa crise, o mal já está feito.

O editorial ressalta o fato de Temer ter perdido alguns aliados, afirmando que "o mar de lama que percorre o país em apenas alguns dias incita os ex-aliados de Temer, do PMDB, a se distanciar dele".

Le Monde reitera que o PSB já pediu a demissão de Temer no sábado, enquanto que o PSDB ainda hesita. Vários deputados entraram com um pedido de impeachment e muitos deles já abandonaram o presidente "moribundo". Até o site do Congresso publicou: "Temer perdeu a capacidade de governar". Sem maioria, o presidente não poderá continuar as reformas impopulares que defende, reforça o Le Monde.

> > Le Monde