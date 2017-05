Defesa de Aécio Neves entra com pedido no STF para senador retomar mandato

A defesa do senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai entrar nesta segunda-feira com um pedido para o parlamentar retomar o seu mandato, de acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo.

Na última quinta-feira, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou o afastamento do tucano do Senado após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O procurador-geral Rodrigo Janot baseou o pedido de afastamento nas delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. Nelas, Aécio aparece em gravações de áudio pedindo recursos a Joesley, para pagar advogados, segundo o senador.

As implicações do envolvimento de Aécio fizeram com que sua irmã, Andrea Neves, fosse presa, assim como um primo, que teria recebido dinheiro enviado por Joesley para o senador tucano. Já o pedido de prisão de Aécio não foi aceito por Fachin.

O advogado de defesa do senador, Alberto Toron, disse à Folha que não vê elementos para que o tucano permaneça afastado do cargo. Confirmou, porém, que Aécio entregará o seu passaporte de acordo com o que determinou a Justiça.

> > Sputnik