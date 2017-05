Janot pede continuidade da investigação contra Temer

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu neste sábado, no Supremo Tribunal Federal (STF), a continuidade da investigação contra o presidente Michel Temer.

O pedido do procurador-geral da República foi enviado após o presidente ter entrado com recurso, pedindo a suspensão do processo para a realização de uma perícia no áudio da conversa gravada entre ele e Joesley Batista, informou Agência Brasil.

Janot afirmou que o áudio não contém qualquer "mácula que comprometa a essência do diálogo". No entanto, Janot não se opõe à realização da perícia.

Na decisão em que autorizou a investigação contra Temer, Fachin não analisou a legalidade da gravação sob o ponto de vista de possíveis edições. O ministro entendeu que Joesley Batista poderia gravar sua conversa com terceiros.

