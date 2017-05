'Le Monde': Temer parecia encarnar crepúsculo da velha elite de Brasília, arrastada pela Lava Jato

O jornal francês Le Monde publicou nesta sexta-feira (19) uma matéria sobre a situação do presidente Michel Temer após a abertura de uma investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal, decorrente da gravação feita secretamente pelo empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS.

O diário afirma que apesar das suspeitas de obstrução da Justiça, o chefe de Estado brasileiro garante não ter nada a esconder.

Monde comenta em tom irônico que em seu pronunciamento, "Temer parecia encarnar o crepúsculo da velha elite de Brasília, arrastada pela Operação Lava Jato".

O jornal destaca que o furo divulgado por O Globo também destrói a reputação de Aécio Neves, afastado do Senado e da presidência do PSDB. "

Le Monde destaca que uma publicação refere-se a Aécio como um "cadáver político"

"Cadáver político"

No escritório desde maio de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, da qual foi vice-presidente, Michel Temer estava confuso com as revelações. Ele teria endossado o pagamento de dinheiro sujo por um membro do seu partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, centro), para silenciar Eduardo Cunha (PMDB), o ex-presidente da Câmara dos Deputados , condenado a quinze anos de prisão em março por corrupção e lavagem de dinheiro.

A revelação também destrói a reputação de Aecio Neves, um senador e líder do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB centro historicamente esquerda, se tornou o centro direita) destinatário de 2 milhões de reais (530 000) .

Agora chamado de "cadáver político" pelo site da revista Piauí, Aecio Neves, candidato mal sucedido para a eleição presidencial de 2014, foi demitido de sua função de chefe do PSDB e suspensa a partir de um senador do Supremo Tribunal.

A mesma Suprema Corte abriu na quinta-feira uma investigação contra o presidente. Uma investigação, que o chefe de Estado deve conduzir com destreza para limpar seu nome.