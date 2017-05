Joesley: Temer disse que poderia ajudar Cunha com um ou dois ministros do STF

Em sua delação premiada, Joesley Batista, dono da JBS, afirmou que ouviu em conversa com Michel Temer que o presidente poderia "ajudar" o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) junto a dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ele me fez um comentário curioso que foi o seguinte: 'Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo, poxa. Eu posso ajudar com um ou dois, com 11 não dá'. Também fiquei calado, ouvindo. Não sei como o presidente poderia ajudá-lo", afirmou Batista.

Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República respondeu: "O presidente diz na gravação que não ajudou. Basta ouvir."

