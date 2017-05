Janaína Paschoal sobre Aécio Neves: “Decepção de Tancredo”

A jurista Janaína Paschoal, uma das autoras do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), afirmou nesta sexta-feira (19) estar decepcionada com o senador Aécio Neves (PSDB-MG). “Quando pedi o impeachment da presidente Dilma, eu disse que também pensava em seus netos. E eu estava falando a verdade!", publicou Janaína, em seu Twitter. "Naquele momento, pensei nos netos; neste, penso no avô. Não consigo parar de refletir sobre a decepção de Tancredo (Neves)."

Aécio, neto de Tancredo, está envolvido em um esquema de corrupção revelado após delação e gravação de Joesley Batista, dono da JBS, que indica um pedido de R$ 2 milhões do senador para o empresário para o pagamento de advogados.

“Não sei se já contei para vocês, mas quando Tancredo morreu, eu tinha dez anos. Eu chorei como se ele fosse meu avô”, e continuou: "Eu prometi a Tancredo que olharia pelo país e confesso que acreditei que os netos dele também tinham esse sentimento", disse. "Como se mancha o nome de um verdadeiro herói nacional, um mito, por dinheiro?". Para a advogada, Aécio não pode mais compor o Senado Federal.

"O neto de Tancredo não poderia ser um político como outro qualquer", afirmou Janaína Paschoal no Twitter

“O nome tem peso. O neto de Tancredo não poderia ser um político como outro qualquer”, afirmou.

Ela também cita a carta aberta de Joesley Batista, da JBS, que pede desculpa a todos os brasileiros. No comentário, a jurista chama os irmãos empresários, Joesley e Wesley, de "algumacoisaleys"

"Eu me recuso a ler a nojenta carta de desculpas até os "algumacoisaleys" devolverem o nosso dinheiro. Prostituem a nação e fazem cartinha?!", escreveu. "Queremos saber datas, valores, condições, eventuais montantes devolvidos e qual o saldo devedor da JBS ao BNDES."