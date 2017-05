Ex-casseta Marcelo Madureira sobre Aécio: "Eu fui iludido, fui enganado"

O ex-membro do humorístico Casseta & Planeta e comentarista da Jovem Pan, Marcelo Madureira, falou nesta quinta-feira (18) sobre as críticas que vem sofrendo nas redes sociais após as denúncias envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB-MG), acusado de pedir R$ 2 milhões ao dono da JBS, Joesley Batista, para pagar os honorários dos advogados.

Madureira apoiou Aécio nas eleições de 2014. Em resposta às críticas, ele desabafou: "vocês não imaginam o tamanho da minha decepção, da minha desilusão política. Eu fui iludido, fui enganado, eu gostaria de estar completamente equivocado, pra mim é chocante ver o candidato que eu apoiei estar envolvido nessas negociatas em plena vigência das investigações."

Em 2014, Madureira participou da campanha do candidato derrotado Aécio Neves

"Podem me criticar, mas eu jamais tirarei o corpo fora de participar da vida política do meu país", afirma Madureira.

Madureira concluiu afirmando que "participar da vida política, seja na direita ou na esquerda, é dever de qualquer cidadão".

