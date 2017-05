'Bloomberg': Acordo de irmãos da JBS arrasta Brasil para grande crise

Matéria publicada nesta quinta-feira (18) pela Bloomberg conta que fazendo do matadouro do pai o maior produtor de carne do mundo, Wesley e Joesley Batista assumiram no mercado a reputação que almejavam. Seu último negócio, e também o mais ousado, arrastou o país e seu presidente para uma crise sem precedentes.

De acordo com a Bloomberg os irmãos, que controlam e operam a gigante de carnes JBS SA, estão entre os sete executivos da empresa que assinaram um acordo de pacto com as autoridades brasileiras em troca de sentenças reduzidas, segundo uma pessoa com conhecimento direto do assunto, que pediu para não ser identificada. O acordo dizia respeito a investigações sobre transações entre a JBS, a holding dos Batistas e os bancos estatais e fundos de pensão, disse a pessoa.

Como parte desse acordo, os irmãos submeteram ao Supremo Tribunal uma gravação que mostra o presidente Michel Temer aprovando um pagamento a Eduardo Cunha, o mentor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em contrapartida, os Batistas concordaram em pagar 225 milhões de reais (US $ 67 milhões) em multas e não enfrentarão nenhum julgamento.

Os preços das ações brasileiras caíram no início da quinta-feira (18). A JBS caiu 20% em São Paulo. A empresa e sua controladora, a J & F Investimentos SA, se recusaram a comentar o acordo.

No mínimo, as revelações ilustram quão profundamente embutidos estão os irmãos Batista na vida política e empresarial do país. A JBS e outras empresas sob a égide da J & F financiaram quase um terço dos representantes na Câmara dos Representantes do Brasil. Eles doaram um recorde de 387 milhões de reais em doações nas eleições de 2014, segundo o tribunal eleitoral do Brasil. A JBS foi a maior doadora da campanha naquele ano para a reeleição de Dilma Rousseff, assim como para o perdedor na corrida presidencial, Aecio Neves.

Mais recentemente, JBS tem lutado em meio a várias investigações. Eles incluem uma sonda conhecida no Brasil como Carne Fraca, que diz respeito a alegações de que produtores de carne, incluindo a JBS, foram acusados este ano pela polícia de pagar subornos a inspetores federais para limpar a venda de carne contaminada. A JBS negou qualquer irregularidade.

As ações da JBS chegaram a 7,63 reais em São Paulo, o menor preço intradiário desde julho de 2014. Os papéis de US $ 750 milhões em títulos com vencimento em 2024 perderam 2,3% para 100,31 centavos, o maior declínio desde outubro.

Separadamente, as transações entre a JBS e o banco estatal BNDES têm sido investigadas pelo Tribunal Federal de Auditoria do Brasil há mais de um ano. Os promotores estão à procura de provas de fraude e irregularidades, tais como excesso de preços e não cumprimento, de acordo com um arquivamento do tribunal. As transações em questão levaram a cerca de 1,2 bilhões de reais de perdas no banco, informou a polícia na semana passada.

Sede procurada

Joesley, de 45 anos, presidente da JBS, foi ordenado, no mês passado, por um juiz do tribunal federal, renunciar à presidência da J & F e da empresa de celulose Eldorado Brasil Celulose SA. No ano passado, Joesley e Wesley - diretor executivo de 47 anos da JBS - deram um tempo para a companhia de carne depois de uma ordem judicial ligada a investigação sobre fraudes nos fundos de pensão. O prédio de São Paulo que serve de sede para JBS e J & F foi procurado pela polícia em duas ocasiões.

Apesar do cheiro de escândalo, a JBS tem sido uma história de sucesso no Brasil. As receitas cresceram sete vezes desde 2007, quando começaram a ser negociadas publicamente. Ela se tornou a maior produtora de carne do mundo, depois de gastar mais de US $ 20 bilhões em uma série de aquisições, incluindo a empresa americana Swift & Co., a Smithfield Foods Inc. e a produtora de aves Pilgrim's Pride Corp.

Parte daquela farra de uma década foi financiada pelo BNDES, que injetou cerca de R $ 8 bilhões na JBS como parte de um plano mais amplo para estimular a criação de multinacionais brasileiras.

Os cinco irmãos Batista - Joesley, Wesley, Valere, Vanessa e Vivianne - têm um interesse igual na J & F, holding, através da qual eles e outros membros da família controlam a JBS, bem como investimentos em banca, polpa, gado, limpeza Produtos e construção. Um sexto irmão, José Batista Jr., vendeu sua posição no negócio.

Seu pai, José Batista Sobrinho, de 84 anos, iniciou o império alimentar familiar na década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitscheck implementou seu plano de "cinco anos em cinqüenta" para acelerar a construção em Brasília, a nova capital do país. José, que começou por matar cinco cabeças de gado por dia, ajudou a fornecer carne para os trabalhadores da construção da cidade. Ele fez sua primeira aquisição, uma fábrica de embalagens de carne em Planaltina, em 1968, antes de estabelecer suas vistas fora do Brasil.

