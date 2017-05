Apenas 9,7% dos eleitores de 79 cidades de SP fizeram o cadastramento biométrico

Apenas 9,7% dos eleitores de 79 municípios paulistas que devem passar pelo cadastramento biométrico fizeram o procedimento até agora, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A biometria com revisão do eleitorado nessas cidades começou no dia 13 de março e deve atingir 430,9 mil eleitores.

Além dos 79 municípios que iniciaram o procedimento em março, Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora começaram a revisão no dia 8 de maio, somando 82 cidades paulistas.

O prazo para cadastramento das impressões digitais vai até março de 2018, exceto em Botucatu e Várzea Paulista, onde a data limite é dezembro deste ano. O eleitor que não cadastrar as digitais terá o título cancelado.

Segundo o TRE-SP, a identificação do eleitor pela biometria no momento da votação elimina qualquer possibilidade de fraude, o que torna o processo mais seguro.

Para o cadastro, o eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE ou pessoalmente e comparecer ao cartório ou central de atendimento com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso tenha, e comprovante de residência com no máximo três meses de emissão.

No site http://www.tre-sp.jus.br/eleitor/identificacao-biometrica-1/identificacao-biometrica é possível consultar em quais cidades paulistas o cadastro da biometria é obrigatório.