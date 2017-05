Vaza imagem da irmã de Aécio Neves fichada pela polícia

A Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais está apurando o vazamento de uma imagem de Andrea Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves (PSDB), fichada pela polícia. Andréa está no presídio Estevão Pinto, na capital mineira.

Considerada braço direito de Aécio, Andrea foi presa pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, após a informação da delação dos donos da JBS que citam o parlamentar, em gravação, pedindo R$ 2 milhões em propina para pagar sua defesa na Lava Jato.

No Rio, um chaveiro foi chamado para os agentes cumprirem o mandado de busca e apreensão no apartamento de Andrea em Copacabana, na Zona Sul. Este imóvel pertenceu ao ex-presidente Tancredo Neves, avô de Aécio e Andréa.

Andrea Neves foi presa pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18)

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem mandados de busca e apreensão em imóveis de Aécio Neves e no gabinete dele, no Congresso. O procurador da República Ângelo Goulart Villela foi preso. Também são alvos da operação os gabinetes do senador Zezé Perrela (PSDB-MG) e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

>> Primo do senador Aécio Neves, 'Fred' é preso em BH

>> Gravação revela que Aécio Neves pediu R$ 2 milhões ao dono da JBS

>> Temer é gravado dando aval para compra de silêncio de Cunha