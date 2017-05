'The Guardian': Gravações explosivas implicam Temer em suborno

O jornal britânico The Guardian publicou na quarta-feira (17) a noite uma matéria sobre a revelação do áudio em que o presidente Michel Temer endossa a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

A reportagem diz que a política provavelmente vai ficar ainda mais paralisada – já que mesmo antes das últimas acusações, o governo Temer já estava em crise.

O noticiário destaca que "a possibilidade do Brasil derrubar outro presidente está mais próxima", apesar da coalizão do governo ter maioria no Congresso.

The Guardian diz que "a possibilidade do Brasil derrubar outro presidente está mais próxima"

Guardian lembra que três ministros de Michel Temer foram forçados a se demitir, e outros oito estão envolvidos nas investigações de corrupção da Lava Jato e aponta que os índices de aprovação do presidente caíram para apenas um dígito, a economia permanece atolada em recessão.

O diário explica que as gravações explosivas" atingem Temer e incriminam vários políticos incluindo o tucano Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-ministro petista Guido Mantega e observa que nenhum partido deve sair ileso.

Ao mencionar a relação de Aécio Neves com Zezé Perrela (PSDB-MG), o jornal lembra ainda o incidente de 2013, quando um helicóptero que pertencia à família do senador, também do PSDB, foi encontrado com 445 quilos de cocaína. Apenas o piloto foi preso.

