Michel Temer já é alvo de sete pedidos de impeachment

Em menos de 24 horas após as graves denúncias que atingiram o presidente Michel Temer, que negociou, segundo delação do dono da JBS, Joesley Batista, a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB), preso em Curitiba, o presidente Michel Temer se tornou alvo de pelo menos sete pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados.

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) é autor de dois dos pedidos e seu correligonário, o senador Randolfe Rodrigues (AP), é autor de um terceiro requerimento. O PSDB, que integra a base aliada de Temer, o PSB e o PRP também apresentaram pedidos para abertura de processo de impedimento de mandato.

Temer aparece em gravações dando aval para mesada em troca de silêncio de Eduardo Cunha

Na tarde desta quinta-feira (18), Temer fez um pronunciamento e negou que irá renunciar ao mandato. "A revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise politica de dimensão ainda não dimensionada. Todo o imenso esforço de retirar o país da recessão pode se tornar inútil. Não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho pelo país".

O deputado Molon disse que a permanência de Temer no cargo tem dois objetivos: "proteger-se das consequências penais de seus crimes e ganhar tempo para conduzir uma eleição indireta que eleja seu escolhido", ressaltou o parlamentar da Rede.

"Isso vai aprofundar a grave crise política e econômica que castiga o país. Cabe a nós, que temos compromisso com o Brasil, lutar na Câmara pelo impeachment, e nas ruas por eleições diretas para presidente. Esta é a única saída possível para alcançar a pacificação e a estabilidade de que o país precisa para voltar a crescer e a gerar empregos", completou Molon.