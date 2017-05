Manifestantes protestam contra Temer e pedem Diretas Já

Com palavras de ordem, bandeirões e uma marcha que promete ir da Candelária até a Cinelândia no Rio, manifestantes protestam contra o presidente Michel Temer e a favor das eleições diretas, nesta quinta-feira (18).

"Primeiramente, a gente vem protestando desde quando foi dado o golpe a nossa insatisfação com o governo ilegítimo de Michel Temer. Exposta essa gravação de ontem que incrimina o presidente, que nós já sabíamos, mas dessa vez tem prova, a gente está aqui pra pedir a queda de Temer de uma vez por todas, impedir que se derrote os direitos trabalhistas que estão ameaçados e pra pedir eleições diretas já, que é absurdamente necessário para o nosso país", disse Luis Felipe, militante do Partido dos Trabalhadores (PT).

Após as revelações envolvendo o presidente e o senador Aécio Neves (PSDB), com consequente desestabilização das instituições políticas, as Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que juntas congregam grande parte dos movimentos populares do país, convocaram mobilizações pedindo a saída imediata de Temer e eleições diretas.

"Eu quero uma melhora para o nosso país, eu quero significar alguma coisa para o futuro da nossa sociedade, que cada vez regride mais", defendeu a estudante do ensino médio, Lorena Almeida.

O ato se espalha por todo país. Em Fortaleza (CE), Uberlândia (MG), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), São Paulo (SP), Vitória (ES), protestos também estavam marcados para começar entre 15h e 18h. Na capital paulista, um grande ato está marcado para o próximo domingo (21).

"Nós queremos que as condições do povo não piorem mais do que já estão. Somos contra as reformas e contra esse governo que é ilegítimo", completou Jaime Santiago, ex-membro do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro.