'Le Monde': Michel Temer é manchado com novas revelações

Matéria publicada nesta quinta-feira (18) pelo Le Monde fala sobre as gravações do presidente Michel Temer, que teria supostamente incentivado a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, condenado a mais de 15 anos de prisão por corrupção.

Para o jornal francês, os dias do presidente Michel Temer parecem contados, após a revelação que levou vários brasileiros às ruas para pedir sua demissão do cargo

O noticiário afirma que neste novo episódio de uma saga iniciada em 2014 com a deflagração da Lava Jato, o Brasil corre o risco de mergulhar em um novo caos político e econômico.

A reportagem destaca que o país, que mal começou sua recuperação de uma recessão histórica, poderá voltar a sofrer a ira dos mercados financeiros, preocupados com o bloqueio das reformas prometidas por Michel Temer.

> > Le Monde