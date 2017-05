'La Reppublica': Tempestade política no Brasil 

Matéria publicada pelo jornal italiano La Reppublica nesta quinta-feira (18) afirma que o Brasil mergulha em novo caos político, após as denúncias envolvendo o presidente do país Michel Temer.

O diário analisa que desta vez não se trata de uma das revelações habituais, que anunciam outros escândalos e novas prisões. Desta vez é diferente. O impacto político é reforçado pela presença de uma prova em áudio que registrou um claro ato corruptor no nível institucional mais alto.

Jornal ironiza: o "destino, zombando, agora prepara o caminho para sua renúncia. Voluntária ou forçada"

La Reppublica acrescenta que o PT, junto com outros partidos de oposição, entraram com um pedido oficial de impeachment contra o presidente do Brasil e compara o fato a um bumerangue, já que foi o mesmo Temer, na época vice-presidente, que liderou com Cunha o processo destituição de Dilma Rousseff.

O noticiário finaliza ironizando que o "destino, zombando, agora prepara o caminho para sua renúncia. Voluntária ou forçada".

> > La Reppublica