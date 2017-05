Filho de ministro Teori Zavascki diz que suspeita de assassinato do pai

O filho do ministro Teori Zavascki, Francisco Prehn Zavascki, disse suspeitar de que seu pai, que era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e morreu em janeiro em acidente aéreo no litoral sul do estado do Rio de Janeiro em circunstâncias desconhecidas, tenha sido assassinado. Francisco fez a postagem nesta quarta-feira (17), mas apagou a publicação em seguida.

"Derrubaram a Dilma e assumiu o Temer. Do que eles são capazes? Será que só pagar pelo silêncio alheio? Ou será que derrubar avião também está valendo? O pai sabia de tudo isso. Sabia quanto cada um estava afundando nesse mar de corrupção. Não é por acaso que o pai estava tão aflito com o ano de 2017. Aflito ao ponto de me confidenciar que havia consultado informalmente as Forças Armadas e que tinha obtido a resposta de que iriam sustentar o Supremo até o fim!", escreveu Francisco Zavascki.

Ministro Teori Zavascki morreu em janeiro deste ano, em acidente aéreo no litoral sul do Estado do Rio

Ainda segundo o filho de Teori, que morreu às vésperas de homologar as delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht, a ordem sempre foi para "barrar a Lava Jato" e o PMDB passou a fazer fortes críticas a Dilma Rousseff a partir do momento em que ficou evidente que o PT, partido da ex-presidente, "nunca tentou nada para barrar a Lava Jato", afirma Francisco.

"A ordem sempre foi a de parar a Operação. Todavia, ao que parece, até para isso o PT era incompetente e, ao que tenho notícia, de fato, o PT nunca tentou nada para barrar a Lava Jato (ao menos o pai sempre me disse que nunca tinham tentando nada), o que sempre gerou fortes críticas de membros do PMDB. O problema é que as investigações começaram a ficar mais e mais perto e os líderes do PMDB viram como única saída, realmente, brecar a Operação a qualquer custo. Para isso, precisava do poder.", registrou o filho de Teori.