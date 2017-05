Equipe de Fachin diz que ministro já negou prisão de Aécio

O ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, esclareceu que não enviará a plenário o pedido de prisão contra o senador Aécio Neves apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Negando as informações publicadas pela imprensa nesta manhã (18), a assessoria de Fachin disse que o ministro decidiu sobre o afastamento de Aécio das funções de senador, mas rejeitou o pedido de prisão. Além disso, a equipe de Fachin anunciou que as delações premiadas de executivos da JBS foram homologadas.

São essas delações que trazem um áudio no qual o senador tucano pede R$ 2 milhões para o grupo frigorífico. Fachin também ordenou que Aécio entregue seu passaporte e não saia do Brasil. Afastado de seu cargo de senador, o tucano não pode participar de votações na Casa, mas não está impedido de entrar no prédio.