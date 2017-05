Em nota, Temer nega ter agido para comprar silêncio de Cunha

O Palácio do Planalto divulgou uma nota negando que o presidente Michel Temer tenha agido para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

Temer negou ter agido para comprar silêncio de Cunha

O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados.