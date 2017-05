Crise política do Brasil é destaque na mídia internacional

Nesta quinta-feira (17) a noite um novo escândalo político se abateu sobre o Brasil com as gravações do presidente Michel Temer, que teria supostamente incentivado a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, condenado a mais de 15 anos de prisão por corrupção.

Um dos primeiros jornais a divulgar o escândalo envolvendo o presidente foi o norte-americano The New York Times. De acordo com o diário, Temer “endossou propina de empresários” na gravação feita pelo dono da JBS, Joesley Batista, no dia 7 de março no Palácio do Jaburu, ocorrida no âmbito de uma delação premiada de Cunha.

O argentino Clarín intitulou a reportagem com uma frase de Michel Temer: "Estou vivendo o pior momento da minha vida". O noticiário lembra que foi o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou a gravação ao Ministério Público. E lembra também que Eduardo Cunha foi quem desatou o processo de impeachment que culminou na queda da presidente Dilma Rousseff, “com a grande maioria da Câmara”.

O português Público afirma em sua manchete que o "Procurador Geral do Brasil pede prisão do senador Aécio Neves" e descreve que o senador foi acusado pelo empresário Joesley Batista de ter lhe ter pedido dois milhões de reais.

Le Monde diz que o presidente do Brasil está por um triz e relata as manifestações que ocorreram logo após as revelações envolvendo Michel Temer.

Para o espanhol El Pais, essa nova revelação “estremece” o Brasil.

The Washington Post reportou que o líder brasileiro nega relato de que endossou pagamento de propina para ex-deputado.

A britânica BBC noticiou em sua reportagem que as alegações contra Temer "geraram ondas de choque em todo o país", e que um político já entrou com um pedido de impeachment contra o presidente -- o deputado Alessandro Molon (Rede - RJ).

O alemão Deutsche Welle fala sobre o caso observando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cancelou a sessão parlamentar após saber da notícia e que a revelação "causou comoção na opinião pública brasileira, com especulação de graves consequências para Temer e seu governo.