Cartazes de protestos se multiplicam nas passagens ao vivo

Após a imagem da uma mulher segurando um cartaz com os dizeres “Eu votei na Dilma” ter viralizado na noite da última quarta-feira (17), as manifestações feitas durante as aparições ao vivo de repórteres vão aumentando.

Na tarde desta quinta-feira (18), enquanto o repórter da Globo News, Nilson Klava falava sobre a possibilidade de o presidente Michel Temer anunciar sua renúncia do poder após o escândalo da delação premiada do dono da JBS, um homem segurando dois cartazes apareceu ao fundo. Nos papéis estava escrito: “Fora Temer” e “Diretas Já”.

Manifestante pede a saída do presidente e a convocação de novas eleições

Na noite da última quarta-feira (17), enquanto a repórter Zileide Silva repercutia a delação dos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, uma mulher aparecia com um cartaz onde estava escrito "Eu voltei na Dilma". A imagem ficou no ar durante toda a transmissão ao vivo de Zileide, e acabou compartilhada por inúmeros internautas nas redes sociais.