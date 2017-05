Aécio Neves teria oferecido a Joesley a nomeação de uma diretoria da Vale

Aécio Neves (PSDB-MG) teria oferecido ao dono da JBS, Joesley Batista, a possibilidade de nomear um diretor da Vale, na conversa gravada pelo próprio empresário no Hotel Unique, em São Paulo, no dia 24 de março. As informações são da coluna do Lauro Jardim. Foi nessa mesma conversa que Aécio teria pedido os R$ 2 milhões sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Lava Jato.

De acordo com o colunista, a conversa sobre a nomeação na Vale começou quando ele disse a Aécio que gostaria que o novo presidente da empresa fosse Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil, da Petrobras e envolvido na Lava Jato.

Aécio, na conversa, afirma que não poderia fazê-lo, e conta a Joesley que ele já havia indicado o novo presidente da Vale e que o nome de seu candidato seria conhecido em breve por Joesley.

Aécio deu a Joesley a possibilidade de escolher qualquer diretoria na Vale para fazer uma nomeação

Em seguida, ele revelou que havia colocado o nome de seu indicado como um dos três da empresa de headhunters contratada pela Vale para fazer a escolha. Além disso, Joesley poderia escolher qualquer diretoria da empresa para fazer uma nomeação.

Na conversa o tucano não citou nomes. Mas três dias depois dessa conversa gravada por Joesley, Fábio Schvartsman foi anunciado como o novo presidente da Vale. Aécio contou a vários interlocutores que o executivo foi indicado por ele.