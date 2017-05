Aécio Neves aparece no trending topics do Twitter mundial

O senador Aécio Neves está entre os assuntos mais comentados no Twitter mundial nesta quinta-feira (18) devido à operação da Polícia Federal deflagrada após o vazamento de um áudio no qual o mineiro, que fora candidato à Presidência em 2014, pediu R$ 2 milhões a um dos donos da JBS.

O termo "Aécio" apareceu em mais de 557 mil menções no microblog, ocupando a quarta posição no ranking mundial. O nome de sua irmã, Andrea Neves, também consta na lista de trending topics do Twitter.

Agentes da PF e do Ministério Público Federal cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão na casa de Aécio no Rio de Janeiro, em imóveis de sua irmã e de Altair Alves Pinheiro, braço direito do ex-deputado Eduardo Cunha. Em Brasília, também foram cumpridos mandados nos gabinetes de Zeze Perrella (PMDB-MG) e de Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

A operação foi deflagrada após a delação premiada de Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, que entregou uma gravação de áudio na qual Aécio pedia R$ 2 milhões, alegando que usaria o dinheiro para pagar sua defesa na Lava Jato.

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu um pedido da Procuradoria-Geral da República (PRG) para afastar o senador e autorizar sua prisão. O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, deu o avalar para o afastamento. Fachin também proibiu o senador tucano de sair do país, obrigando-o a entregar seu passaporte.