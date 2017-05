Aécio Neves anuncia licença da presidência do PSDB

Afastado nesta quinta-feira (18) do cargo de senador pelo Supremo Tribunal Federal, após as denúncias de pedido de propina de R$ 2 milhões à JBS para se defender na Lava Jato, o tucano Aécio Neves anunciou no final desta tarde seu licenciamento da presidência do PSDB. Aécio disse, em nota, que vai se dedicar à sua defesa e indicou o senador Tasso Jereissati (CE) para o comando do partido.

Também nesta quinta-feira (18), líderes de partidos da oposição protocolaram na Comissão de Ética do Senado um pedido de cassação de mandato de Aécio, argumentando que o tucano cometeu os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.

Senador aparece em delações pedindo propina R$ 2 milhões para se defender na Lava Jato

Veja na íntegra a nota do senador Aécio Neves:

Em razão das ações promovidas no dia de hoje contra mim e minha família, quero afirmar que, a partir de agora, minha única prioridade será preparar minha defesa e provar o absurdo dessas acusações e o equívoco dessas medidas.Me dedicarei diuturnamente a provar a minha inocência e de meus familiares para resgatar a honra e a dignidade que construí ao longo de meus mais de trinta anos de vida dedicada à política e aos mineiros em especial.

O tempo permitirá aos brasileiros conhecer a verdade dos fatos e fazer ao final um julgamento justo.

Para isso, decidi licenciar-me hoje da Presidência do PSDB que ocupo há mais quatro anos com extrema honra e dedicação. O Brasil precisa que o PSDB continue a ser o fiador das importantes reformas que vêm mudando o país.

Depois de ouvir inúmeros companheiros e seguindo o que determina o nosso Estatuto, estou apresentando à Executiva o nome do senador Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará, para assumir nessa interinidade a presidência do partido.

Estou seguro de que, sob seu comando, com o apoio de nossos governadores e prefeitos, de nossas bancadas no Senado e na Câmara, dos nossos diretórios estaduais, de nossos líderes municipais e de todos nós, ele fará o partido seguir de forma firme e corajosa sua vitoriosa trajetória.

Aguardarei com firmeza e serenidade que as investigações ocorram e estou certo de que, ao final, como deve ocorrer num país onde vigora o Estado de Direito, a verdade prevalecerá e a correção de todos os meus atos e de meus familiares será reconhecida.

Senador Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB

>> Aloysio Nunes diz que Aécio ainda é presidente do PSDB

>> Em conversa com Joesley, Aécio diz que Temer 'amarela'

>> Aécio Neves aparece no trending topics do Twitter mundial

>> Polícia Federal prende irmã de Aécio Neves

>> Fachin proíbe Aécio Neves de sair do Brasil

>> Primo do senador Aécio Neves, 'Fred' é preso em BH

>> Gravação revela que Aécio Neves pediu R$ 2 milhões ao dono da JBS

>> Temer é gravado dando aval para compra de silêncio de Cunha