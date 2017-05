TCU multa Graça Foster por atrasos em obras do Comperj

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira (17) multar a ex-presidente da Petrobras Graça Foster em R$ 35 mil por irregularidades no contrato relativo à construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Segundo o tribunal, a Petrobras não adotou as providências adequadas para sanar as interferências que provocaram atrasos na obra.

“É inadmissível que a presidente da empresa não tenha apontado, em suas justificativas, iniciativas por ela adotadas para acompanhar e corrigir problemas naquele que era o principal contrato de uma etapa crítica do maior empreendimento da história da companhia por ela dirigida e um dos maiores projetos de investimento da história do Brasil”, disse a ministra Ana Arraes, relatora do processo,

Mais 10 dirigentes da Petrobras também foram multados em valores entre R$ 10 mil e R$ 45 mil. Todos podem recorrer da decisão.