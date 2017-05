"Nenhum político da história teve tratamento mais injusto", diz Trump após crise com FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que "nenhum político da história teve tratamento pior ou mais injusto". A declaração aconteceu após a forte repercussão das suspeitas que pairam sobre o presidente de interferência nas investigações do FBI sobre a relação entre membros do seu governo e a Rússia.

"Ao longo de sua vida, você vai descobrir que as coisas nem sempre são justas", disse Trump. "Coisas acontecem com você e nem sempre são garantidas. Mas você tem que baixar a cabeça e lutar, lutar, lutar", completou.

O escândalo começou na semana passada, quando Trump demitiu repentinamente o diretor do FBI, James Comey, e, no dia seguinte, se reuniu no Salão Oval com o chanceler russo, Sergei Lavrov.

Trump afirmou que "nenhum político da história teve tratamento pior ou mais injusto"

Trump é acusado de ordenar que o ex-chefe do FBI interrompesse as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. O líder da Comissão de Supervisão da Câmara dos Deputados, o também republicano Jason Chaffetz, pediu que o FBI entregue todos os documentos e gravações entre Trump e Comey.

O ex-diretor do FBI teria recebido uma ordem pessoal em fevereiro do magnata para arquivar as investigações sobre a relação de Michael Flynn, conselheiro para segurança nacional derrubado por um escândalo, e Moscou.

O caso foi divulgado pelo jornal The New York Times, segundo o qual Comey teria um memorando sobre o pedido. Agora, Trump está isolado dentro do Partido Republicano, cuja a maioria dos membros é contrário ao magnata. Analistas acreditam que este é um momento crucial para o futuro da legenda política.

A possível interferência da Rússia nas eleições dos EUA em 2016, com troca de informações sigilosas, ataques de hackers e favorecimentos a Trump, tem sido investigada desde quando Barack Obama ainda estava na Casa Branca.

Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (17) que está disposto a fornecer a transcrição (gravação) da conversa entre o chanceler russo, Sergei Lavrov, e Trump. Putin disse que divulgaria as informações mediante autorização da Casa Branca. O governo Trump confirmou ter divulgado informações ultra reservadas sobre o planejamento de combate ao Estado Islâmico (EI).

"Se a administração americana autorizar, estamos dispostos a fornecer a gravação da conversa entre Lavrov e Trump ao Congresso e ao Senado americanos", declarou Putin em uma coletiva de imprensa.

A Casa Branca ainda não afirmou se irá ou não autorizar a liberação da gravação. Donald Trump disse na terça-feira (16) que como presidente, tinha "direito absoluto" de compartilhar informações com outros países.

Mas a polêmica continua, porque segundo os funcionários ouvidos pelo jornal The Washington Post, o conteúdo das informações divulgadas, coloca em risco uma fonte de inteligência americana.